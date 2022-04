Mainz

Langstaffeln wollen Medaille

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Langstaffeln am Sonntag in Mainz ist der Kreis Birkenfeld mit zwei Teams vertreten, die vor 14 Tagen bei den Rheinland-Meisterschaften in Bad Ems jeweils den Titel holten. Auf dem Sportgelände des TSV Schott Mainz peilt die 3x1000-Meter-Staffel vom LAZ Birkenfeld in der Besetzung Tim Elias Leyser, Marc Enrique Weiss und Benjamin Dern in der Altersklasse U20 zumindest einen Medaillenplatz an. In der gleichen Altersklasse wollen Antonia Weber, Zoe-May Fink und Mara Sophie Schmitz von der LG Idar-Oberstein im 3x800-Meter-Rennen der Mädchen auch auf einem Podiumsplatz landen.