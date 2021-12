Wiedersehen im Hunsrück-Schlammbad? Die kombinierten Rheinland- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Crosslauf in Laubach waren am 1. März 2020 die letzten Landestitelkämpfe für Läufer außerhalb eines Stadions. Vor 21 Monaten folgte kurz darauf der erste Corona-Lockdown. Am Samstag kämpfen rund 200 Läufer in acht Rennen über mehr als fünf Stunden verteilt um Titel.