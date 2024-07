Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler/Dortmund Läuferin der LG Kreis Ahrweiler: Majtie Kolberg erhält die Olympia-Nominierung an der Wäscheleine Von René Weiss i Bei der Europameisterschaft in Rom im Juni lief Majtie Kolberg von LG Kreis Ahrweiler die 800 Meter in neuer persönliche Bestleistung und unterbot in 1:58,74 Minuten die Olympianorm von 1:59,30 Minuten. Foto: R. Schmitt/IMAGO/Beautiful Sports Nun ist es offiziell: Majtie Kolberg wird an den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) teilnehmen. Von ihrer Nominierung erfuhr die Läuferin der LG Kreis Ahrweiler bei der Hausarbeit. Lesezeit: 2 Minuten

Majtie Kolberg befand sich am Freitagvormittag gerade zwischen Wäscheleine, -korb und -klammern, als ihr Handy den Eingang einer E-Mail signalisierte. An einem Tag, an dem eine wichtige Nachricht erwartet wird, lässt man die Hausarbeit dann schon mal für ein paar Minuten ruhen und schaut genauer hin, was in der Mitteilung ...