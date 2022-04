Zwei Jahre sorgte Corona nahezu für Stillstand in der Laufszene, obwohl Joggen zu den wenigen sportlichen Betätigungen gehört, die auch in Pandemiezeiten uneingeschränkt möglich waren. Doch wer sich mit anderen messen wollte, der musste lange auf den Neustart warten, Absagen und Verlegungen prägten seit dem Frühjahr 2020 die Volkslaufszene. Allmählich ändert sich das, jetzt meldete sich in Neuhäusel sogar der Wäller Lauf-Cup nach zweijähriger Zwangspause zurück.