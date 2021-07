Kreisrekorde im Siebenkampf von Emely Schechtel und Zoe-May Fink

Trotz Regenwetters am zweiten Tag im Qualifikations-Wettbewerb im Siebenkampf der LG Idar-Oberstein im Birkenfelder Stadion am Berg, bedankten sich die jungen Athletinnen vom Gastgeber, aus Trier, Landau und Waldbreitbach mit teilweise sehr guten Leistungen für die Bereitwilligkeit der LG Idar-Oberstein, wieder eine Startmöglichkeit zu bieten. Drei Mädchen schafften die DM-Qualifikation, ein Pfalz-Rekord und drei Kreisrekorde wurden erzielt. Besonders erfreulich war auch, dass alle fünf Teilnehmerinnen von der LGIO ihre Hausrekorde in diesem vielseitigen Mehrkampf steigern konnten.