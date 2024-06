Plus Ahrweiler/Rom

Kolberg zieht mit Vorlauf-Sieg ins EM-Halbfinale in Rom ein

Von Marcus Pauly

i Applaus für einen starken Auftritt: Majtie Kolberg (rechts) qualifizierte sich bei der Leichtathletik-EM in Rom dank ihres Vorlaufsiegs für das Halbfinale am Dienstagvormittag. Foto: IMAGO/Stefan Mayer/IMAGO/Eibner Stefan Mayer

Dank einer souveränen Vorstellung hat Majtie Kolberg (rechts) am Montagmittag in Rom bei den Leichtathletik-Europameisterschaften über 800 Meter das Halbfinale der Frauen erreicht. Die 24-Jährige der LG Kreis Ahrweiler setzte sich beim vierten von vier Vorläufen in der persönlichen Saisonbestzeit von 2:00,23 Minuten durch und ist somit direkt qualifiziert fürs Halbfinale.