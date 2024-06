Plus Rom

Kolberg: Will mir meine kleinen Träume erfüllen – Erst EM, dann Olympische Spiele

Von René Weiss

i Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler ist die einzige deutsche Läuferin, die bei der Europameisterschaft in Rom über 800 Meter an den Start geht. Foto: dpa/Soeren Stache

In St. Moritz hat sich Majtie Kolberg in den vergangenen Tagen den Feinschliff geholt und die mentalen Akkus noch einmal aufgeladen. Guten Mutes blickt die 24-Jährige von der LG Kreis Ahrweiler nun auf die Europameisterschaft in Rom voraus, wo sie am Montag (ab 11.50 Uhr) über die 800 Meter auf die Bahn geht. Natürlich soll es über den Vorlauf hinausgehen.