Plus Ahrweiler/Braunschweig Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) grämt sich nicht über verpassten DM-Titel – Besondere Umstände Von Marcus Pauly i Gratulation ohne Gram: Majtie Kolberg (rechts), vorher favorisiert, nahm den zweiten Rang hinter Christina Hering (links) sportlich. Foto: Sven Hoppe/dpa Ahrweiler. Den angepeilten DM-Titel wie schon im Vorjahr verpassen und trotzdem danach lächeln – geht das? Es geht. Majtie Kolberg hat es am Sonntag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften gezeigt, als die Läuferin der LG Kreis Ahrweiler, als Favoritin gestartet, am Ende des 800-Meter-Rennens der Siegerin und alten Rivalin Christina Hering (München/2:02,70 Minuten) als Zweite (2:02,82) ohne die Spur jeglichen Grolls und Grams gratulierte. Lesezeit: 2 Minuten

Was sich natürlich nicht durch mangelnden Ehrgeiz erklärt, sondern durch besondere Umstände. Die waren eben so ganz anders als noch im Vorjahr, als Kolberg überraschend der Außenseiterin Alina Amann (diesmal nicht am Start) unterlag und noch hinter Hering Dritte wurde – eine Enttäuschung, an der sie zu knabbern hatte. Diesmal ...