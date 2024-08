Kolberg landet in Paris auf Platz fünf: 800-Meter-Läuferin der LG Kreis Ahrweiler kann noch ins Finale kommen

Bei den Olympischen Spielen in Paris ist Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler im 800-Meter-Lauf in ihrer Gruppe auf Platz fünf gelandet. Die Chance auf den Einzug in die Finalrunde ist jedoch weiterhin gegeben.

Beim Vorlauf über 800 Meter ist Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler in ihrer Gruppe auf Platz fünf gelandet. Die Hoffnung, ins Finale am Montag einzuziehen, besteht weiterhin.

Die 24-Jährige erzielte beim Vorlauf am Freitagabend im Stade de France eine Zeit von 2:00,55 Minuten. Kolberg verpasste damit vorerst den Sprung in die Endrunde. Nur die besten drei Läuferinnen einer jeden Gruppe, von denen es insgesamt sechs gab, sicherten sich die direkte Qualifikation. Allerdings besteht für die Kolberg noch die Möglichkeit, über den Hoffnungslauf am Samstagvormittag im Wettbewerb zu verbleiben. Das Halbfinale ist für Sonntagabend angesetzt, am Montagabend geht es schließlich im Finale um die begehrten Medaillenränge.