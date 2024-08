Plus Paris/Koblenz

Koblenzerin verpasst 4x100-Meter-Finale in Paris: Bronzemedaille trocknet Sophia Junks Tränen

Von René Weiss

i Postkartenmotiv: Sophia Junk kann vor dem Eiffelturm mit der Bronzemedaille um den Hals und in der Hand schon wieder lächeln. Am Donnerstag und Freitag waren noch Tränen geflossen. Foto: Rebekka Haase

Sophia Junk sitzt am Samstagvormittag am Handy und arbeitet die eingegangenen Nachrichten ab. Es sind Glückwünsche dabei und tröstende Worte. Glückwünsche für den historischen Erfolg der deutschen 4 x 100-Meter-Staffel, Trost für das, was der Sprinterin der LG Rhein-Wied nach dem Vorlauf am Donnerstagvormittag widerfahren war.