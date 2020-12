Koblenz

Die nächste sportliche Großveranstaltung ist nun wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden: Die die vierte Auflage des Koblenzer Sparkassen Marathon ist ins nächste Jahr verschoben werden. Gut drei Monate vor dem geplanten Termin haben Veranstalterverein und Stadt Koblenz diese Entscheidung sehr schweren Herzens getroffen. „Auch wenn sich aktuell viele Lebensbereiche wieder öffnen, Sport unter freiem Himmel möglich ist, so wird nach Einschätzung aller verantwortlichen Stellen in Rheinland-Pfalz im September 2020 das Verbot für Wettbewerbe in unserer Größenordnung noch Bestand haben“, erklärt der Vorsitzende des Veran-staltervereins, Bernhard Scharpey.