Kazmirek schaltet rechtzeitig auf Angriff um – Zehnkämpfer der LG Rhein-Wied gewinnt in Ratingen und sichert sich Ticket für Olympia

Am Ende zählte nur das Durchkommen. Nachdem die Konkurrenten nach und nach ausgestiegen waren, sicherte sich Zehnkämpfer Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied in Ratingen nicht nur zum zweiten Mal in Folge den Sieg beim bedeutendsten Mehrkämpfertreff in Deutschland, sondern beseitigte auch die letzten Zweifel an seiner Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Am Ende verpasste der Neuwieder mit 8184 Punkten um sechs Zähler das Ergebnis, mit dem er vor drei Wochen im österreichischen Götzis Siebter geworden war. Vor zwei Jahren hatte der WM-Dritte von 2017 an gleicher Stelle die Grundlage für Olympia geschaffen. Seine damals erzielten 8444 Punkte wurden außer vom 2019er-Weltmeister Niklas Kaul (8691) von keinem Deutschen übertroffen, sodass Kaul und Kazmirek ihre Nominierung sicher haben.