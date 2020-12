Neuwied

Schneller als bei seinem WM-Bronze-Gewinn 2017 in London und schneller als bei seinem Olympia-Zehnkampf 2016 in Rio de Janeiro: Kai Kazmirek hat bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim über 110 Meter Hürden ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach 14,37 Sekunden im ersten Block (4. Platz) steigerte er sich im zweiten Durchgang deutlich auf 14,14 Sekunden und belegte mit dieser starken Zeit den dritten Rang.