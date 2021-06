Kai Kazmirek kann in Ratingen ein Zeichen setzen – Zehnkämpfer der LG Rhein-Wied möchte beim letzten Olympiatest aufs Treppchen

Punktlandung, aber mit viel Luft nach oben: So könnte man das Abschneiden des Neuwieder Zenkämpfers Kai Kazmirek beim Mehrkampfmeeting im österreichischen Götzis vor drei Wochen beschreiben. Zwar blieb der Modellathlet von der LG Rhein-Wied dort mit 8190 Punkten ziemlich deutlich unter seinen Möglichkeiten, unterstrich aber seinen Anspruch auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Sommer. Mit seinem zweiten Zehnkampf in diesem Jahr am Wochenende in Ratingen will der 30-Jährige sich endgültig das Olympiaticket sichern.