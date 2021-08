Als 14. des olympischen Zehnkampfs blieb Kai Kazmirek bei den Spielen in Tokio deutlich unter den Erwartungen – auch unter seinen eigenen. Am Tag danach sprach der Neuwieder mit unserer Zeitung über die Gründe für sein schlechtes Abschneiden: „Ich bin selbst mein größter Kritiker“, sagte Kazmirek am Telefon. „Wenn ich Schulnoten verteilen müsste, könnte ich mir durchgehend nur eine Vier geben.“