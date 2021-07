„Es hätte wirklich nicht besser laufen können.“ Sophia Junk war richtig happy über ihre in der Summe fünf Auftritte bei der U 23-Europameisterschaft in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Die Silbermedaille über 200 Meter in 22,87 Sekunden (persönliche Bestzeit) und die Goldmedaille mit der deutschen Staffel über 4 x 100 Meter in 43,05 Sekunden – ohne Frage: Junks Auftritt bei der EM war super.