Koblenz

Joshua Wagner zieht bei DM ins Finale ein – Am Ende auf Platz acht über 110 Meter Hürden

Joshua Wagner von der LG Westerwald hat bei der deutschen U 23-Meisterschaft der Leichtathletik im Koblenzer Stadion Oberwerth den achten Platz in seiner Spezialdisziplin 110 Meter Hürden belegt. Wagner, der in den USA studiert, qualifizierte sich mit einer Zeit von 14,67 Sekunden als Dritter des zweiten Halbfinales direkt für den Endlauf. Hier steigerte sich Mann vom TuS Montabaur in den Bereich seiner Bestleistung, die er mit 14,54 Sekunden im Mai aufstellte. Für Wagner blieb die Uhr nach 14,57 Sekunden stehen, was Platz acht bedeutete. Den Titel gewann Stefan Volzer vom VfL Sindelfingen überlegen in 13,89 Sekunden.