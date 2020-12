Selters

Gleich um elf Zentimeter hat Jonas Jäckel vom TV Oberstein den seit 2002 bestehenden Kreisrekord im Hochsprung in der Altersklasse U14 verbessert. Er schraubte beim „Westerwälder-Leichtathletik-Meeting“ in Selters/Westerwald die neue Bestmarke auf 1,68 Meter. Der alte Rekord hatte seit 18 Jahren Bestand und war 2002 von Patrick Kunz von der LG Idar-Oberstein in Emmelshausen aufgestellt worden. Kunz schaffte damals 1,57 Meter.