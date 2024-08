Plus Hannover Jonas Jäckel: Mit vier Kreisrekorden Platz sechs bei Zehnkampf-DM – Bärenstarke 4,10 Meter im Stabhochsprung Silke Jäckel-Kleiner Von Sascha Nicolay i Jonas Jäckel windet sich über die Hochsprung-Latte. 1,89 Meter übersprang er bei der Deutschen Meisterschaft im Zehnkampf in Hannover. Foto: Ralf Görlitz Herausragende Leistungen lieferte Jonas Jäckel bei den Deutschen Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften im Erika-Fisch-Stadion in Hannover ab. Im Zehnkampf der U18 landete der Akteur des TV Oberstein auf dem starken sechsten Platz und stellte dabei vier neue Kreisrekorde auf. Lesezeit: 5 Minuten

Bei den 35 U18-Athleten ging es an den beiden Wettkampftagen beim Rennen um die begehrten Podestplätze richtig eng zur Sache. Letztlich konnten sich aber die Favoriten durchsetzen. Der deutsche U18-Jahresbeste Paul Günther (SV Halle) sammelte 7161 Punkte und wurde so Deutscher Meister. Platz zwei ging mit 7138 Punkten an den ...