Plus München Jonas Jäckel mit guten Nerven und gewaltigem Satz zu Silber: TVO-Athlet zeigt in München Klasse Die nächste starke Leistung lieferte Jonas Jäckel bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in München ab. Der U-18-Mehrkämpfer des TV Oberstein sicherte sich Von Sascha Nicolay

In der Altersklasse U18 werden keine deutschen Meisterschaften in der Halle ausgetragen werden, deshalb kommen die besten Leichtathleten aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland bei der „Süddeutschen“ zusammen. Jonas Jäckel nahm bereits zum zweiten Mal teil und startete diesmal imWeitsprung und im 60-Meter-Hürdenlauf. 6,79 Meter sind persönlicher Rekord Am ersten ...