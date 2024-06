Plus Walldorf Jonas Jäckel holt Gold und Bronze bei Süddeutscher Meisterschaft – Dennis Lukas auf Platz fünf Von Sascha Nicolay i Jonas Jäckel (rechts) fliegt über die Hürden. Der Mehrkampf-Experte vom TV Oberstein präsentierte sich auch bei der Süddeutschen Meisterschaft in Walldorf in prächtiger Form und sicherte sich im 110-Meter-Hürden-Sprint den Bronze-Platz. Foto: Norbert Jäckel Jonas Jäckel hat seinen Siegeszug auch bei der Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaft fortgesetzt. Der junge Mehrkämpfer des TV Oberstein trat in der Altersklasse U18 im Weitsprung sowie im Hürdensprint an und schnappte sich Gold und Silber. Dennis Lukas, von der LG Idar-Oberstein, landete im Kugelstoßen der Männer auf dem fünften Platz. Lesezeit: 3 Minuten

Mehr als 1500 Sportlerinnen und Sportler waren in Walldorf bei den Süddeutschen Meisterschaften am Start. Jonas Jäckel startete mit dem Weitsprung. Auf der Meldeliste rangierte der TVO-Athlet zwar auf Platz eins, doch sieben seiner neun Konkurrenten waren laut ihrer Vorleistungen durchaus in der Lage, weiter als 6,50 Meter zu springen. ...