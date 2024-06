Plus Filderstadt Jonas Jäckel bucht mit sechs Kreisrekorden DM-Ticket: Eine bisherige Bestleistung stammt aus dem Jahr 1982 Von Sascha Nicolay i Über 110 Meter Hürden war in Filderstadt kein U-18-Athlet schneller als Jonas Jäckel. Mit seinen 14,50 Sekunden verbesserte er den 42 Jahre alten Kreisrekord, den Rolf Dreher vom SSVGH Idar-Oberstein hielt. 1982 war Dreher 14,65 Sekunden gelaufen. Foto: Norbert Jäckel Mit großartigen Leistungen hat sich Jonas Jäckel beim Internationalen Junioren-Mehrkampfmeeting in Filderstadt-Bernhausen als Vierter des U-18-Zehnkampfs nicht nur für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Der Leichtathlet des TV Oberstein überbot sogar die Norm für die Europameisterschaft, wird aber in der Slowakei nicht teilnehmen, weil es nur zwei Tickets für deutsche Athleten gibt. Gleich sechs Kreisrekorde verbesserte er zudem. Lesezeit: 4 Minuten

Mehr als 200 U20- und U18-Talente versammelten sich in Filderstadt, um sich die zwei Tickets für die U20-Weltmeisterschaften in Lima/Peru beziehungsweise die U18-Europameisterschaften in Banská Bystrica/Slowakei zu sichern. Guter Start über 100 Meter Für den TV 1848 Oberstein ging im 25-köpfigen Starterfeld der U18-Zehnkämpfer Jonas Jäckel bei seinem ersten Zehnkampf in dieser ...