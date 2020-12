Kreis Birkenfeld

Beim Mehrkampfmeeting in Neuwied waren viele junge Leichtathleten der Altersklassen U12 und U14 am Start und lieferten zum Teil hervorragende Leistungen ab. Erik Schmidt, der Trainer des LAZ Birkenfeld betonte: „Ich finde es bemerkenswert, wie die jungen Athleten aus unserem Kreis die Coronakrise gemeistert haben.“ Er sagte: „Unsere Athleten aus dem Kreis haben sich im Vergleich zur Konkurrenz im Rheinland toll weiterentwickelt und nicht nur vereinzelt, sondern auch in der Breite Topplatzierungen erreicht oder dominieren ihre Altersklassen sogar. Die überlegenen Siege von Lene Schmidt (W12, LAZ) und Jonas Jäckel (TVO) sprechen hier eine deutliche Sprache.“