Plus Frankfurt Jonas Jäckel bremst auch eine Zerrung nicht: Drei persönliche Rekorde bei der Deutschen Meisterschaft Bei den zweitägigen Deutschen Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften der Aktiven, U20 und U18 in Frankfurt war auch Jonas Jäckel (U18) vom TV Oberstein am Start. Er hatte sich als einziger Leichtathlet des Landesverbands Rheinland für diesen Wettbewerb qualifiziert. Von Sascha Nicolay

Unter weiteren 17 Sportlern aus renommierten Vereinen aus den Leichtathletikhochburgen und –zentren in Leverkusen, Frankfurt, Mainz, Bremen, Halle und Rostock ging Jäckel lediglich als Außenseiter an den Start. Gleichwohl war eine Platzierung im vorderen Drittel sein sportliches Ziel. Und er erreichte dieses Ziel auch, wurde Sechster des Klassements Super Start in ...