Jennifer Gartmann als Weltrekordlerin zur DM: Westerwälderin plant fünf Starts in Dortmund

Bis zum Hallensportfest in Ludwigshafen teilte sich Jennifer Gartmann den Weltrekord über 60 Meter Hürden in der Altersklasse W 45 mit der Schweizerin Christine Müller. Weil sich die Leichtathletin des TuS Montabaur in der Pfalz aber von 8,79 auf 8,70 Sekunden steigerte, hat sie diese Auszeichnung jetzt für sich alleine.