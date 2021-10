Die Läufer und vor allem die Laufveranstaltungen melden sich zurück. „Endlich wieder in Präsenz starten zu dürfen, ist toll. Das war auch die Veranstaltung in Ingelheim“, sagte Stefan Linn, der Pressesprecher der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach, über den Polderlauf in der Rotweinstadt. Mit zwölf Startern gehörten die Bad Kreuznacher zu den teilnehmerstärksten Vereinen, die Hygieneregeln und Einlasskontrollen beachten mussten.