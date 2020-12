Region

Leichtathleten sind zwar Individualsportler, die in aller Regel ohne Körperkontakt zu ihren Mitstreitern auskommen. Aber auch ihnen machte Corona zu schaffen. Die Saison 2020 war so kurz wie nie, folglich gab es nur ein mageres Angebot an Wettkämpfen, die durch die Gier nach Vergleichsmöglichkeiten aber überaus guten Zuspruch erfuhren. Trotz des reduzierten Programms – Meisterschaften im Stadion gab es überhaupt keine – erfüllte der Leichtathletik-Verband Rheinland die Chronistenpflicht und veröffentlichte seine Jahresbestenlisten.