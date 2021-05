Im Wohnzimmer über die Hürden gesprintet – Kaderathleten Sinje Fallen und Nico Löffler kehren nach acht Monaten in den Wettkampfmodus zurück

Auf dieses Gefühl mussten Sinje Fallen und Nico Löffler lange warten. Beim Lotto-Deichmeeting in Neuwied nahmen die beiden Leichtathletik-Talente des TV Bad Ems an den Sprints im Rahmenprogramm teil – es waren ihre ersten Wettkämpfe seit September vergangenen Jahres. Weil die beiden Neulinge in der U 18-Altersklasse den Landeskader-Status besitzen, durften sie vor rund zwei Monaten wieder ins Training einsteigen und nun nach Vorlage negativer PCR-Testergebnisse im Rhein-Wied-Stadion ihr Wettkampf-Comeback geben. Sie genossen die Läufe, spürten aber auch die fehlende Praxis. „Es fühlte sich ungewohnt an, die Routine ist etwas verloren gegangen“, schilderte Sinje Fallen nach dem 100-Meter-Sprint. Nico Löffler freute sich, das „Wettkampf-Feeling wieder spüren zu können“.