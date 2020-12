Montabaur

Bevor der populäre Wäller Lauf-Cup am 18. April mit dem ersten Serienlauf bei der SG Neuhäusel „Rund um das Nonnenheck“ an den Start geht, lohnt ein Rückblick auf das Westerwälder Laufgeschehen in der Saison 2019. Aus einer Statistik des Leichtathletikverbandes Rheinland (LVR) geht hervor, dass im Jahr 2018 insgesamt 81.539 Sportler bei 208 Laufveranstaltungen präsent waren. Im Vergleich dazu konnten die Teilnehmerzahlen in der Saison 2019 sogar gesteigert werden – auf 87.973 bei 219 Laufveranstaltungen im Bereich des LVR.