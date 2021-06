„Das war alles Mist“, fasst Majtie Kolberg die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig aus ihrer Sicht kurz und prägnant zusammen: „Wenn man das so sagen darf.“ Darf man. Über 800 Meter hat es für sie in einem langsamen Rennen im Finale nicht mit der angestrebten Norm für die U 23-Europameisterschaften geklappt. Und der fünfte Platz, den es für 2:04,80 Minuten gab, war auch kein Trost für die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler.