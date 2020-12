Braunschweig

Am Ende des Kugelstoß-Wettkampfs bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Braunschweig hatte es Dennis Lukas nicht mehr in seinen Händen. 19,15 Meter hatte er mit seinem letzten Stoß vorgelegt und rangierte auf dem „Silber-Platz“. Aber zwei Kugelstoßasse hatten noch eine Konterchance, konnten ihn noch abfangen, ihm den Traum von der Medaille entreißen. „Ich war zuversichtlich, dass es für mich reichen würde“, erzählt Lukas. Und der Ausnahmeathlet der LG Idar-Oberstein behielt schließlich recht. Nur Simon Bayer vom TSV Sindelfingen schaffte es, seine Weite noch einmal zu überbieten und sicherte sich hinter David Storl Platz zwei. Doch Jan Josef Jeuschede blieb unter 19 Metern – und Dennis Lukas durfte die Bronzemedaille bejubeln.