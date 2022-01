Hunsrücker Läufer mischen vorne mit

Den Auftakt der OIE-Nahe-Crosslaufserie bildet seit Jahren der Lauf in Oberbrombach. Auch unter Corona-Bedingungen ließen es sich die Helfer um Gerd Hartenberger nicht nehmen, den Teilnehmern eine tolle Crossstrecke zu präsentieren. Dies taten sie unter erschwerten äußeren Bedingungen, hatte Frau Holle doch in der Nacht kräftig ihre Betten ausgeschüttelt und die Landschaft in ein Wintermärchen verwandelt. Der nicht einfache Lauf wurde dadurch aber noch schwerer. Das hinderte die Läufer der LLG Hunsrück und vom TuS Argenthal aber nicht daran, starke Ergebnisse abzuliefern.