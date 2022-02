In Leipzig finden am Wochenende die Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik statt, und wie zuletzt bei nationalen Wettkämpfen immer hat der Kreis Birkenfeld wieder ein ganz heißes Eisen am Feuer. Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein gehört im Kugelstoßen zu den Medaillenanwärtern.