Essen Hoffmann in der M 80 vorne Beim Lauf-Klassiker am Baldeneysee wurde bereits die 59. Auflage über die Marathondistanz und über eine Seerunde von 16,7 Kilometern ausgetragen. Auch Westerwälder Ausdauerläufer waren mit dabei.

Durch Norbert Hoffmann (LG Westerwald) gab es nach 4:27:49 Stunden einen Klassensieg bei den Senioren M 80 auf der Marathonstrecke. Er kam auf Rang 340 der 386 Männer ins Ziel. Sigrid Hoffmann (LG Westerwald) belegte unter 101 Frauen in 4:27:48 Stunden Rang sechs in ihrer Altersklasse W 55 und lief als 73. ins Ziel. Roland Riedel (LG Westerwald) wurde in 3:44:52 Stunden 15. der Senioren M 55. Glatte 4:26:00 Stunden lief Dirk Klatt (Klatti's Clan Montabaur) und kam auf Rang 14 der Senioren M 60. kt