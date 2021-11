Herbst-Crosslauf feiert Comeback: Der TV Jahn Eitelborn bittet am Samstag erstmals nach der Corona-Zwangspause ins Augst-Stadion

Mit der 39. Auflage seines Herbst-Crosslaufs meldet sich der TV Jahn Eitelborn am Samstagnachmittag aus der langen Corona-Zwangspause zurück. „Wir veranstalten unseren Crosslauf in abgespeckter Form und bieten nur die Langstrecke und Mittelstrecke für Erwachsene an“, heißt es in der Ausschreibung zur traditionsreichen Veranstaltung im Augst-Stadion, die um 14 Uhr mit dem Rennen über die 7800 Meter (sechs Runden à 1300 Meter) lange Langstrecke beginnt (ab Jahrgang 2003) und dann zu den beiden Mitteldistanzrennen (3900 Meter, drei Runden à 1300 Meter – ebenfalls ab Jahrgang 2003) übergeht. Um 14.50 Uhr starten die Teilnehmer mit einer Zielzeit bis 22:59 Minuten und um 15.15 Uhr alle mit einer Zielzeit ab 23:00 Minuten.