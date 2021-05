„Die Waden sind schon ganz schön fest“, sagte Julien Jeandrée am Tag nach den Deutschen Langstrecken-Meisterschaften. In 30:50,61 Minuten war der Athlet der LG Kreis Ahrweiler in Mainz auf Platz 14 gelaufen. Die festen Waden hinderten ihn aber nicht daran, tags darauf in Leverkusen über 3000 Meter Hindernis an den Start zu gehen, um einen Läuferkollegen bei dem Versuch zu unterstützen, die DM-Norm zu knacken.