Bei ihren letzten Deutschen Jugendmeisterschaften hat Diskuswerferin Hanna Kaiser vom TSV Bullay-Alf die ersehnte Medaille gewonnen – und es wurde gleich die goldene. In einem spannenden Wettkampf verbesserte die 19-Jährige am Samstagabend in Rostock gleich zweimal ihren eigenen U 20-Landesrekord auf nun 49,85 Meter. Und auch die 50-Meter-Schallmauer soll dieses Jahr noch fallen.