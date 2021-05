Erst Abitur, jetzt ein weiterer Kreisrekord: Diskuswerferin Hanna Kaiser vom TSV Bullay-Alf ist in die neue Leichtathletiksaison so eingestiegen, wie sie die alte beendet hat: mit einer Bestweite. In Ingelheim-Heidesheim flog die Ein-Kilogramm-Scheibe der 18-Jährigen gleich beim ersten Wettkampfwurf des Jahres 47,24 Meter weit. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im vergangenen September waren es 22 Zentimeter weniger.