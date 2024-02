Der Höhepunkt der Leichtathletik-Hallensaison kommt zum Abschluss: Bei der deutschen Meisterschaft in Leipzig werden am Wochenende die Titel vergeben. Auch die LG Rhein-Wied ist in Sachsen auf der Laufbahn gut vertreten. Die Ergebnisse bei der Rheinland-Pfalz- und süddeutsche Meisterschaft in Ludwigshafen beziehungsweise München lassen wieder auf vordere Platzierungen hoffen.