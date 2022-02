Mia Louisa Schmitz hat gezeigt, dass sie zurecht bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft der Altersklasse WU20 in Sindelfingen am Start war. Obwohl es die Sprinterin der LG Idar-Oberstein mit bis zu drei Jahre älteren Konkurrentinnen zu tun hatte, wusste sie sich im 60-Meter-Lauf zu behaupten und belegte am Ende Platz 34.