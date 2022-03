Gute Taktik über 50 Kilometer: Riedel und Hoffmann vorne dabei

Die Laufgemeinschaft Weiher richtete den ersten Ultralauf „Ha-Wei 50“ als Nachtlauf über 50 Kilometer aus. Die Ultraläufer hatten in Ubstadt-Weiher in Baden-Württemberg zehn Runden über fünf Kilometer rund um den Hardtsee zu laufen – und zwei Starter der LG Westerwald waren mit dabei. 285 Ausdauerläufer erreichten das Ziel, wobei sich die Westerwälder Vertreter auf den Plätzen 51 (Roland Riedel) und 64 (Sigrid Hoffmann) sehr erfolgreich behaupten.

Roland Riedel kam nach 4:19:19 Stunden ins Ziel und verbesserte seine im vergangenen Jahr in Bernau gelaufen Zeit von 4:26:60 Stunden deutlich. Seinen Lauf begann er mit zwei gleichmäßig gelaufenen Runden von 26:63 Minuten, die zehnte Runde lief er in guten 24:45 Minuten. In der Endabrechnung bedeutete dies Rang vier bei den Senioren M 55.

Sigrid Hoffmann lief auf Rang 64 ins Ziel. Nach 4:28:18 Stunden war dies der Klassensieg bei den Seniorinnen W 55 für die Ausdauerspezialistin. Auch sie hatte sich ihren Lauf gut eingeteilt und begann die ersten 5 Kilometer in 26:11 Minuten. Hoffmann beendete den 50-Kilometer-Lauf in der zehnten Runde in 26:29 Minuten. kt