Vor 75 Jahren, genauer am 11. November 1945, wurde in Bad Ems der Sportverband Mittelrhein gegründet. Knapp ein Jahr später, am 3. August 1946, trafen sich die Delegierten der damaligen Sportvereine erneut im Bad Emser Kurhaus. Anlass war der der erste Jahrestag des Sportverbandes Mittelrhein. Engelbert Frauenkron (Bad Ems) wurde erneut zum Verbandsvorsitzenden gewählt.