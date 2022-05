Große Resonanz beim ersten Brinkenlauf nach der Corona-Pause – Tribärs sorgen für Streckenrekorde

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause sei der Bodener Brinkenlauf förmlich „aus dem Dornröschenschlaf erweckt worden“, sagt Tamara Neuburger, die bei der neunten Auflage der beliebten Veranstaltung des TuS Ahrbach bereits zum neunten Mal „die Stimme“ des Laufs war und – den Stundenpaar-Crosslauf in Heiligenroth eingerechnet – bereits auf 19 Moderationen kommt. Diese Erfahrung kam ihr am Freitagabend zugute, galt es angesichts der 224 Teilnehmer in fünf Startgruppen doch den Überblick zu behalten im Gewusel rund um die Bodener Ahrbachhalle.