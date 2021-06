Nadine Gonska aus Langenlonsheim hat ihrer reichen Palette an Medaillen ein weiteres Exemplar in Silber hinzugefügt. Die 31-Jährige, die für die MTG Mannheim startet, belegte bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig über 400 Meter einen bärenstarken zweiten Platz. Mit 52,80 Sekunden musste sie sich im Finale nur der Favoritin Corinna Schwab (LAC Chemnitz) geschlagen geben, die nach 52,54 Sekunden über die Ziellinie lief.