Jennifer Gartmann hat bei der deutschen Meisterschaft der Leichtathletik-Senioren Neuland betreten. Neu in der Altersklasse W 45, knüpfte sie nahtlos an „alte Erfolge“ an. Die Athletin der LG Westerwald wollte in Baunatal nicht weniger, als bei drei Starts drei Goldmedaillen zu gewinnen. Und sie setzte dieses Vorhaben in die Tat um.