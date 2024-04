Plus Neuwied

Fünf der sechs deutschen WM-Teilnehmer 2023 haben sich angekündigt: Mehrkämpfer starten beim Deichmeeting in Neuwied ins Olympiajahr

Von Redaktion

Die deutschen Leichtathletik-Mehrkämpfer, die in diesem Jahr schon ein Zehn- beziehungsweise Siebenkampf-Ergebnis in ihrer Liste stehen haben, erzielten dieses in den USA. In Übersee beginnt die Leichtathletiksaison früher als in Mitteleuropa. Aber Kai Kazmirek, Niklas Kaul und Co. werden in Kürze beispielsweise gegenüber ihrem Landsmann Leo Neugebauer nachziehen, der in Austin mit 8708 Punkten die erste Duftmarke setzte.