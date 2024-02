Der Ausdauer-Cup 2024 ist weiter im Aufwind. Nach der guten Teilnehmerzahl beim Asdorflauf des VfL Wehbach mit 328 Läuferinnen und Läufern legte der Föschber Radweglauf, die zweite Station der Laufserie, jetzt noch eine Schippe drauf: Mit insgesamt 401 „Finishern“ gab es im Vergleich zum Vorjahr (360) ein dickes Plus, der Straßenlauf auf dem Radweg knüpft sogar schon wieder an Vor-Corona-Jahre an.