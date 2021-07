Flucht nach vorn zahlt sich für Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) bei U 23-EM nicht aus

Es ist genau das passiert, was Majtie Kolberg unbedingt vermeiden wollte – bei den U 23-Europameisterschaften in einem zu langsamen Vorlauf nicht unter die ersten zwei zu kommen und so das Finale zu verpassen. „Das war kein guter Tag“, sagt die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler. „Einfach sehr ärgerlich. Das ist nicht das, was ich drauf habe.“ Bei der U 23-EM in der estnischen Hauptstadt Tallinn war für sie als Vierte ihres Vorlaufs über 800 Meter in 2:04,52 Minuten bereits nach dem ersten Lauf Schluss. 21 Hundertstelsekunden fehlten für den Finaleinzug.