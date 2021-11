Fiedler ist Deutschlands schnellster Polizist: Weinsheimer gewinnt den Braunschweig-Marathon

Was für ein einsames Rennen. Bei Kilometer fünf war Fabian Fiedler das Tempo der Spitzengruppe des Braunschweig-Marathons zu langsam. Also forcierte der Weinsheimer und lief die folgenden 37 Kilometer im Alleingang. Am Ende hatte er 1:16 Minuten Vorsprung und sicherte sich neben dem Gesamtsieg auch den Titel des Deutschen Polizeimeisters. Der mittlerweile in Mainz lebende und beim Landeskriminalamt arbeitende Fiedler wiederholte damit sein Kunststück aus dem Jahr 2019. Auch damals hatte er in Bremen den Gesamtsieg und die Polizei-DM errungen.