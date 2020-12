Archivierter Artikel vom 13.07.2020, 14:38 Uhr

Dortmund

Felix Keser springt zweimal über 1,88 Meter

Zwei Monate später als eigentlich geplant eröffnen allmählich auch die Leichtathleten die Sommersaison 2020. Hochspringer Felix Keser (Foto) vom SC Selters überprüfte bei zwei Meetings in Aschaffenburg sowie am vergangenen Samstag in Dortmund seine Frühform und musste sich zweimal mit 1,88 Meter zufrieden geben.